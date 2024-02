Linna ja arendaja tellitud ekspertiis Vanasadama arenduse kohta erinevad nagu öö ja päev

Mullu oktoobri alguses peatas Pärnu linnavalitsus kesklinnas jõe äärde kerkiva uusarenduse, sest kahtlustas, et ei ehitata kokkulepitud projekti järgi. Nüüd tellis linn ekspertiisi ja sai hinnangu, et kõiki maa-aluseid parkimiskohti ei ole võimalik enam välja ehitada ja paistab, et arendajal polegi seda kavas. Ent arendaja ekspertiisi põhjal lubabki ehitusprojekt rajada üksnes 98 autokohta ja tulevikus on parklat laiendada hoopis lihtsam ja odavam.