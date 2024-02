Kohus jättis Metsküla kooli lapsevanemate kaebuse rahuldamata

Kohus märkis, et väikekoolide pidamine ning koolivõrgu korraldus tervikuna sõltub riigi ja kohaliku omavalitsuse rahalistest võimalustest. Kui avalikul võimul ei ole vahendeid olemasoleva koolivõrgu ülalpidamiseks, on möödapääsmatu selles muudatuste tegemine sõltumata sellest, millistele tunnustele vastavat haridusvõrku tuleb pidada ideaaliks. Käesoleval juhul ei tekkinud kohtul kahtlust, et olemasoleval kujul koolivõrgu ülalpidamiseks Lääneranna vallal rahaline võimekus puudub, mistõttu võib vajalike otsuste tegemata jätmisel või nende edasi lükkamisel kahjustada saada hariduse kvaliteet vallas tervikuna. Eelarvevahendite nappuse korral ei ole kohalikul omavalitsusel koolivõrgu optimeerimisele sisulist alternatiivi. Kooli pidajal on koolivõrgu ümberkorraldamisel avar kaalutlusruum. Sellest tulenevalt on kohalik omavalitsus pädev ise otsustama oma prioriteetide üle, näiteks seadma kõige olulisemaks Lihula gümnaasiumi uue hoone ehitamise. Lapsevanemate otsustavast sõnast laste hariduse valikul ei tulene õigust omandada haridust lapsevanemale ja lapsele kõige meelepärasemas koolihoones.

Kohtu hinnangul puudub kooli ümberkorraldamise otsusel vahetu mõju isikute õigustele. Hariduse riiklikud standardid on paika pandud kõigile Eesti Vabariigi põhikoolidele ühtmoodi ning õigus saada haridust ei sõltu ega tohigi sõltuda sellest, millises geograafilises punktis seda pakutakse. Õigus haridusele ei hõlma õigust konkreetsetele õpetajatele, klassiruumile või koolikeskkonnale üldisemalt. See aga ei tähenda, et viimati mainitu ei oleks oluline, vaid et see ei ole kaitstav subjektiivse õigusena kohtus. Õigus haridusele ei hõlma õigust meelepärasele munitsipaalkoolile. Sellisel juhul on võimaluseks asutada erakool, mida Metsküla kooli puhul vastustaja on ka välja pakkunud.