Kihnlased valisid arsti oma aukodanikuks

Doktor Erve Sõõru nimetasid kihnlased oma aukodanikuks vallale osutatud väljapaistvate teenete eest tervishoiu valdkonnas ehk siis südamega tehtava töö, lahke ja usaldusväärse suhtumise eest saarerahvasse. Vastuskirjas lubas tohter märtsis taas saarele tulla, kuid pidupäeval oli ta koduriigist eemal ja saatis kihnlastele kena kirja. Sellest selgub, et esimest korda käis Erve Sõõru Kihnus jalgrattamatkal 15 aastat tagasi ja kui ta hakkas saarel vastuvõtte korraldama, ei saanud ta kihnu keelest aru ning palus patsiendil lauset korrata või aeglasemalt rääkida. Doktor ei salga, et oma meeskonnaga Kihnus vastuvõtu tegemine eeldab organiseerimist, abiks on talle olnud Medicumi ja Confido meditsiinikeskus ning Kuresaare haigla, kaks-kolm õde, kes nagu erialaarst, teevad tavapärast tööd veidi erilisemas keskkonnas. Teenuse kohaletoomisega säästavad kihnlased oma aega, sest Pärnus tohtri konsultatsioonis käimisele kulub neil päev ja uuringuteks tuleb veelgi kauem mandril olla.