Vallavõim soovib ehitada üürimaja Pärnu-Jaagupisse Uus 53 krundile, kus asub kunagine vallamaja. See on plaanis lammutada, et saada riigilt toetust Pärnu-Jaagupi lasteaia juurdeehituse tarvis. Praegu pooleli oleva detailplaneeringu protsessi käigus soovitakse Uus 53 krundile mahutada kuni kolm kolmekorruselist kortermaja.