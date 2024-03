Keskmine brutopalk kasvas Pärnumaal aastaga 130 euro võrra

Elmiku jutu järgi on keskmise netopalga ostujõud endiselt seitse protsenti väiksem kui kaks ja pool aastat tagasi, kui hinnatõus erakordselt kiireks muutus. “Sel aastal kasvab keskmise netopalga ostujõud vaid kahe protsendi võrra, sest hinnatõus on endiselt üsna tugev. Ostujõud jõuab kiire inflatsiooni eelse tasemeni alles 2025. aasta algul, kui keskmine netopalk tõuseb märgatavalt tulumaksuvaba palgaosa kasvu tõttu,” lisas ta.

“Palgateenija vaatevinklist on taastuv ostujõud loomulikult hea uudis. Hinnakasvust aeglasem palgakasv kriisi alguses, mis lubas ettevõtetel kasumeid säilitada ja kasvatada, on tõenäoliselt aidanud säilitada töökohti ja kiires palgakasvus kätkev surve kasumile omakorda suurendab töötuse kasvu riski eelseisvates kvartalites,” selgitas Soosaar.

Kuna tööturg taastub majandustõusu järel hilinemisega, on ökonomisti prognoosi järgi oodata, et tööhõive selle aasta alguses veel kahaneb ja tööpuudus kasvab. “Sellele viitavad jaanuari- ja veebruarikuised konjunktuuriinstituudi küsitluse tulemused, kus tööandjate hõiveootused ja tööjõupuuduse tunnetus püsisid endiselt allpool ajaloolist keskmist. Tööjõunõudluse tõusule ei viita ka uute töökuulutuste arv töötukassa andmebaasis, see on viimastel kuudel sarnanenud 2020. aastal nähtuga, mil tööturgu mõjutas koroonapandeemia. Arvestades aga, et statistikaameti andmetel on tööstustoodangu maht pidurdunud, jääb tööpuudus ilmselt edaspidigi mõõdukaks,” selgitas Soosaar.