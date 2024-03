Aasta lind ⟩ Ornitoloog: Kägu kukub, et seksi saada

Jaanus, te olete aasta linnu valimise juures olnud 1995. aastast saati. Miks kägu tänavu aasta linnuks valiti?

Käo puhul võib alati lühidalt vastata, et kägu on lahe loom, selline äärmiselt eripärane. Seekord olid aasta linnu kandidaadid kormoran ja kägu. Kes valituks osutub, sõltub sellest, kui hästi on linnu taust lahti kirjutatud ja valikut põhjendatud ning kas on esile toodud mõni oluline argument, miks just see liik võiks sobida. 30 aastat tagasi, kui aasta linnu kampaaniaga algust tegime, mõtlesime, et võiksid olla ohustatud liigid. Aga sekka on sattunud mõni väga tavaline liik, keda aasta jooksul tutvustame. Üks asi on see, mida uurijad teavad, teine see, mida rahvas teab. Kägu tundub selles suhtes olema tore lind, et kui ma ettekandeid teen, siis küsides, mida käo kohta teatakse, öeldakse, et ta kukub ja muneb teiste pesadesse. Sellega kogu lugu lõpeb. See on tüüpiline: arvatakse, et kõik teavad, aga teatakse vaid mõnda asja.