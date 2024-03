See buss on Väike-Kuke tänava ääres samal kohal seisnud vähemalt aasta.

Pärnus Lepa kaubamaja kõrval Väike-Kuke tänava ääres on üks buss seisnud juba pea aasta otsa. Akendest paistab, et sõidukis hoiustatakse asju, näiteks paistab rehvivirn. Üks bussi tagumistest akendest on puruks. Tänavavahe edasi, Suur-Posti tänaval pargib samuti püsivalt buss, mille kütuseleket käis alles hiljaaegu kõrvaldamas päästeamet.