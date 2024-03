Pärnu teenetemärgi pälvib seitse inimest

Kaido Kõplasele

Pärnumaa arenduskeskuse väliskoostöö spetsialist Kersti Liivat tunnustatakse pikaajalise ja süsteemse tegevuse eest Pärnu linna ja maakonna välissuhete loomisel ja hoidmisel ning maakonna inimeste pädevuste arengule kaasaaitamisel. Maakonna välissuhete loomine ja hoidmine on Liiva peamine töövaldkond olnud 1998. aastast, algul maavalitsuses ja hiljem Pärnumaa arenduskeskuses. Jäädes ise sageli tagaplaanile, on ta ülimalt süsteemne ja rohkete isiklike sidemetega. Tänu Liivale on paljudel Pärnumaa inimestel eri elualadelt avanenud võimalus teiste maade kogemustega tutvuda ning leida parimaid õppimiskohti Euroopas ja Ameerikas.

Pärnu muusikakooli akordioniõpetaja Reet Nurming pälvib aumärgi pikaajalise tulemusliku töö eest muusikahariduse edendaja ja akordioniõpetajana. Nurming on legendaarse akordioniõpetaja Artur Aola koolkonna järjepidevuse kandja. Tänapäeval võib aga julgelt öelda, et Eestis on välja kujunenud Reet Nurmingu koolkond. Entusiastliku juhendamise toel on tema 79st lõpudiplomini jõudnud õpilasest paljud asunud muusikat edasi õppima ning enamik neist on nüüdseks tunnustatud muusikud ja pedagoogid. Oma töös on Nurming oskuslikult ühendanud akadeemilise ja rahvamuusika, tema õpilasi on kutsutud paljudesse pärimus- ja rahvamuusika koosseisudesse ja ettevõtmistesse.