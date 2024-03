Pärnu linnavolikogu uus esimees lubas esmalt esinduskogu töökorda tudeerida

Suursilla volikogu esimeheks valimise poolt hääletas 21 volinikku. Tema vastaskandidaati, EKRE esindajat Valmar Vestet eelistas 12 volinikku. Pärnu linnavolikogu koosneb 39 rahvaesindajast, kellest 37 võttis istungist osa. Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Kirss esitas kandidaadiks volikogu esimehe kohale ka Suursilla erakonnakaaslase Rain Jungi, kes aga end taandas, märkides oma sõnavõtus, et tema kandideerimine oleks volikogus küll huvitav lakmuspaber, aga kuna kokku on lepitud Suursilla esitamine, siis erakonnakaaslase toetuseks ta siiski loobub.

«Mul on pea veerandsajandi pikkune kogemus omavalitsuste juhtimisega seonduvates ametites,» ütles Suursild. «Sel ajal olen näinud lähemalt Pärnu linna ja Audru valla seitsme volikogu koosseisu töid ja tegemisi. Kogemustele tuginedes pean tähtsaks, et volinikud mõistaksid oma rolli omavalitsuse pikaajalise tuleviku strateegilises planeerimises ja jätaksid kõrvale soovi osaleda omavalitsuse igapäevases juhtimises. Iga prügikasti asukoha üle ei ole mõistlik volikogus lokku lüüa. Kulutame liiga palju aega enesenäitamisele ja sellisele tegevusele, mis edasi ei vii. Suurel osal volikogu liikmetel on kogemus nii koalitsioonis kui opositsioonis olemisega ja volinikud peaksid arvestama, et üks päev võivad rollid vahetuda.»