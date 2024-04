Nad tegid seda jälle! Vaneminspektor ja "tema sakslane" on oma ala parimad

2015. aasta suvel alustas Prez koos kahekuuse Cabooga koerajuhi karjääri politsei- ja piirivalveametis. Alates 2018. aastast on nad aga edukalt tegutsenud maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talituses, kus Prez on ametis vaneminspektor-koerajuhina.



Sandra Prez alustas Caboo treenimist 2015. aastal. Foto: Päästeamet





Teenistuskoer Caboo on Prezi juhtimisel osutunud äärmiselt efektiivseks ja resultatiivseks abiliseks VIA Baltical tehtavatel kontrollidel. Aastate jooksul on tandem avastanud suures koguses narkootilisi aineid, alates paarist grammist kuni paarikümne kiloni, hoides need eemal illegaalselt turult.



See pole esimene kord, kui Prez ja Caboo tunnustuse osaliseks saavad. Eelmisel aastal pälvisid nad sama tiitli Iklas kinni peetud narkovedajate avastamise eest.



Parim maksu- ja tolliameti teenistuskoer on teist aastat järjest saksa lambakoer Caboo. Foto: Päästeamet





Aasta parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte tunnusüritusel õnnitles ja esitles iga teenistuskoeri omav ametkond oma parimaid. Kokku tunnustati kuut koerajuhti ja teenistuskoera.



Sel aastal sai tunnustuse ka teenistuskoer, kes on meie seast lahkunud. "Juba 2022. aastal kaalusime teenistuskoera Timo ja tema juhi Aleksandri tunnustamist, aga tundus, et Timol on veel suured teod ees ning tunnustus läks kolleegile. Kahjuks röövis haigus Timo meie seast, aga soovime veel tagantjärele Meisternina tiitliga tunnustatud usaldusväärset abimeest tänada hea töö eest," ütles Päästeameti demineerimiskeskuse peaspetsialist Urve Lageda.



Caboo saab tänavu üheksa aastaseks. Foto: Päästeamet





Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuse juhataja Jüri Pajusoo sõnul on teenistuskoerte ümarlaua kokkukutsumise eesmärk väärtustada koerajuhtide ja teenistuskoerte igapäevatööd ning valdkonda üleüldisemalt. Eestis on kokku ligi 120 erinevaid ülesandeid täitvat teenistuskoera. "Me oleme harjunud, et tunnustakse oma tööd suurepäraselt tegevaid inimesi, aga samasugust tunnustust vajavad ka meie neljajalgsed kolleegid, kes aitavad tagada Eesti turvalisust või päästa inimelusid. Need on hea väljaõppega neljajalgsed abilised, kes tänu heale koostööle koerajuhiga on saavutanud suurepäraseid tulemusi," kiitis Lageda.



Parima koerajuhi ja teenistuskoera tiitleid anti välja kuus, üks kutsa sai aunimetuse postuumselt. Foto: Päästeamet 2023. aasta parimad koerajuhid ja teenistuskoerad: Maksu- ja tolliamet Parim koerajuht: Sandra Prez, parim teenistuskoer: Saksa lambakoer Caboo. Päästeameti demineerimiskeskus Parim koerajuht: Aleksander, parim teenistuskoer: labrador Timo (postuumselt). Politsei- ja piirivalveamet Parim koerajuht: K-Komando erioperaator 76, parim teenistuskoer: Belgia lambakoer Terror. Vanglateenistus Parim koerajuht: Annika Sild, parim teenistuskoer: Belgia lambakoer Ronja. Diabeedikool Parim koerajuht: Jelena Tšekulajeva, parim teenistuskoer: springerspaniel Ollie. Eesti otsingukoerte klubi Parim koerajuht: Angela Tiivel, parim teenistuskoer: Iiri puna-valge setter Pärtel. Andmed: päästeamet