Galerii ⟩ Kaitseliitlased tegid prantsuse võõrleegionäridele ära: Nad avastasid meid liiga hilja!

Ehkki õppus algas juba reedel ettevalmistustöödega, löödi Läti piiri ääres Jäärja ja Mõisaküla vahelisel teel lahinguid laupäevast pühapäevani. Tavapärasest kaitseliidu õppusest erines seekordne selle poolest, et lisaks Pärnumaa kaitseliitlastele võttis sellest osa ka 40 Prantsuse võõrleegionäri, kes teenivad Prantsuse kergjalaväekompaniis.

Prantsusmaa sõjaväelased on NATO lahingugrupis Eestis alates 2017. aastast. Äsja Pärnumaad väisanud sõdurid on Eestis viibinud pea kuu aega. Õppusel said nad esiti enda kanda vastase rolli, kel tuli vallutada tähtis objekt: teede ristmik koos võimsa elektriliiniga.