Video ja galerii ⟩ Kui "sakslane" tardub, on narkokulleril põhjust muretseda

2021. aastal sai Prezi-Caboo tandem MTA parima teenistuskoera ja koerajuhi tunnustuse selle eest, et võtsid vahele eestlanna, kes narkootilist ainet vedas oma kehaõõnsuses. “Caboo oli indikaator, kes andis märku, et peame sellele kontrollile suuremat rõhku panema. See leid oli vaieldamatult koera töö, sest midagi me ei näinud ja ega osanud aimatagi.