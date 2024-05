Kevadtormil läheb lahinguteks ja maantee suletakse

Kuigi Kevadtormi õppus on väldanud juba nädala, märkas pühapäeval Pärnust Kilingi-Nõmme poole sõites kaitsevärvides sõidukeid harva. Vaid Surju kandis oli üleval kollane hoiatussilt “Ettevaatust, sõdurid teel!”. Kuid pärast Kilingi-Nõmmet läbi Allikukivi ja Tihemetsa vuras Abja-Paluoja suunal sõjamasinaid rohkem kui tsiviilautosid. Kilingi-Nõmme elanikudki möönsid, et kodulinnas mõningaid kaitseväe masinaid näeb, aga linna ümbruses on neid kõvasti rohkem.