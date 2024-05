Miks seisavad kiirtoidurestorani reklaamprügikastid jätkuvalt laste mänguväljakute juures?

Suure kollase McDonald’si logoga prügikastid sai Pärnu linn kiirtoiduketilt kingituseks ja need paigaldati läinud detsembris kolme populaarsema laste mänguväljaku juurde: Munamäe rulaparki, Vanasse parki ja pump track’i juurde. Asukohad pakkus välja Pärnu linnavalitsus. Linnavõimu ja abilinnapea Irina Talviste meelest pole tegu reklaamiga. Ent Tartu ülikooli (TÜ) turundusprofessor Andres Kuusik sõnas, et kõik saavad oma tavalise tähelepanuga aru, et tegemist on reklaamiga, ja mõistavad, kes selle reklaami taga on. Ka tervise arengu instituut (TAI) tõdes, et tegemist on lastele suunatud reklaamiga.