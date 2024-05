18. mail toimuv muuseumiöö kannab pealkirja "Öös on vabadust!". Üle Eesti on programmiga liitunud ligikaudu 200 mäluasutust ja galeriid, mis on avatud 18–23 ning pakuvad eriprogramme. Pärnus ootavad huvilisi 14 kohta, mille hulgast leiab nii muuseume kui kirikuid.