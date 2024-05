Video ja galerii Mati Põdra aitab tuua üldlaulupeo orkestrisse pääsemise lati viis–kuus aastat madalamale

Ehkki kolmapäeval kell 8 algavas tunnis, kus Liivil käes oboe ja Marleenil klarnet, ajab varahommikune aeg harjutuste vahel vahepeal haigutamagi, on tüdrukud innukalt asja kallal. Kuigi mõni noot läheb vahepeal valesti, ei ehmu nad sellest sugugi, olles sedavõrd enesekindla ilmega, nagu noodirida peakski just niimoodi kõlama. Vahepeal arutatakse õpetajaga, millist näppude liigutamise kombinatsiooni peaks kahe noodi vahel kasutama. Järgmisel katsetusel sujub läbimäng nõnda, nagu noodid ette näevad. Ja kui kõik õnnestub, võivad pisikesed pilliõpilased saada tuleval aastal osaks üldlaulupeo orkestrist.

Lääneranna muusikakooli juht Mati Põdra, kes on õpetanud lastele pillimängu ligemale 30 aastat ja kellel on pikk orkestreerimise kogemuski, viskas selle aasta algul dirigentide seminaril õhku idee, et pilliõpet alustavate poiste-tüdrukute orkestritesse kaasamiseks tuleks laulupeo repertuaarile teha lihtsustatud partiid. Samuti kaasata lavaprotsessi pianist, et lapsed saaksid koosmusitseerimisest elamuse.