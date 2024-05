Pildid Puusse löönud välk vallandas kaks metsatulekahju

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et teade põlengu kohta tuli kell 16.18. Häirekeskusesse helistasid kohalikud elanikud, kes märkasid metsast suitsu tulevat.

Pärnumaal oli eile teinegi äikesest alguse saanud maastikupõleng. Kell 17.30 said päästjad teate, et Põhja-Pärnumaa vallas Sohlu külas on välk löönud puusse ja selle põlema süüdanud.