Galerii ja video Tipptunnil koormuse all ägav ringristmik paneb liiklejate närvid proovile

See teeb muret ringristmiku kõrval Kuninga tänava põhikoolis käijatele, aga teistelegi jalgsi ja rattaga liiklejatele, kes peavad viie tänava ristmikku ületama. Tihti on liiklus nii närviline, et kergliiklejatele ei kiputa teed andma. Harv pole vaatepilt, kui ristmikule pääsemist ootavad autod jäävad seisma keset ülekäigurada.