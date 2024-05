GALERII Põnnid kolivad Kablis uude merevaatega lasteaeda

Häädemeeste abivallavanem Ants Järv ütles, et uuel majal on palju eeliseid.

Lasteaia hoovist ja akendest avaneb vaade otse merele. Uksest sisse astudes on aga näha kraani ja dušši, mis mõeldud selleks, et poriste ilmadega saaks suurema mustuse kohe maha loputada.

Järv tähtsustab sedagi, et tegemist on liginullenergiahoonega, kus on maaküte, ventilatsioon ja päikesepaneelid.

Kuigi maja on veel sisustamata, sarnaneb see osalt vana, 1881. aastal ehitatud hoonega. Pikk ühekorruseline ehitis on jaotatud kolmeks. Kumbki rühm saab maja otstes oma ruumid ning keskel asuvad kabinetid, köök ja ülejäänud personaliruumid. “Tunneme rõõmu, et uus maja on kohe-kohe valmis ja rõõmsad lapsed saavad uude majja,” märkis Järv.