Sellesuvine aktinäitus "Mees ja Naine" on pühendatud kahe suure laevahuku aastapäevale

Mark Soosaar tegi pärast Estonia hukkumist 50-minutiline dokumentaalfilm "Lõputa lugu Estoniast", mis on samuti näituse kavas. See kõneleb inimestest, kes lootsid elu lõpuni, et nende lähedased võivad ühel päeval uksele koputada. Ka meil Pärnus on Soosaare sõnul inimesi, kes loodavad, et lapsed tagasi tuleks. Soosaar nentis, et nendest kahest laevahukust kõnelemine on keeruline ülesanne.