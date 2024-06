Kassikakkudega on halvasti: valitseb oht, et nad surevad välja. Näiteks Pärnumaal pole viimastel aastatel ükski kakupoeg lennuvõimeliseks sirgnud. Looduskaitsjate viie lähiaasta eesmärk on suurendada kriitilises seisundis kaku järelkasvu ja nende elupaikade pindala. Kodumaakonnas on viis niisugust piirkonda.