GALERII Pärnu-Jaagupis sai kaunilt restaureeritud vanu veokeid imetleda

Vanasse ümarate vormidega Ikarus Lux 55.14 bussi astudes, kus püüavad pilku äsja restaureeritud istmed, torkab ninna vanadest aegadest tuttav bussi lõhn. Sõiduriista üks restaureerijatest ja seda nüüd rooliv Heino Jaanus pakkus, et sellist odoori põhjustab nafta. Buss on toodetud aastal 1972 Ungaris ja teenis esialgu Tartu autobussi- ja taksoparki, hiljem vedas Tartu Vanemuise näitlejaid gastrollidele. Bussi 12 aastat kestnud restaureerimine päädis 2001. aasta musta numbri ja unikaalse sõiduki sertifikaadiga, mis on entusiastidele auasi ja tõendab, et 85 protsenti sõiduriistast on originaal. Buss kuulub ametlikult ettevõtte GoBus Tartu piirkonnale.