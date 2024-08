Juba teine kollektiivne koondamine Sindis: kaua tegutsenud tehas lõpetab tegevuse

Ettevõte andis juba umbes poole aasta eest Tori vallale keerulisest olukorrast ülevaate. Valla kommunikatsiooninõuniku Lauri Luide sõnutsi avaldas kangatootja, et väikesel ettevõttel on globaliseerunud valdkonnas keeruline samas mahus hakkama saada.

Inforegistri andmeil on Qualitexil 12. augusti seisuga pea 124 000 euro suurune maksuvõlg. Kokku on ettevõtte vastu võlanõudeid üle 128 000 euro. 2023. aasta majandusaasta aruanne on firmal esitamata.