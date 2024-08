GALERII Pärnumaa üks suuremaid kinnisvaraarendusi jõudis sarikapeoni

Niidupargi elamurajooni arendaja-ehitaja SA.MET ASi kinnisvara arendusjuhi Janno Metsa sõnutsi on tegemist Pärnumaa ühe suurema kinnisvaraarendusprojektiga, et ehitada kodu 126 perele. “Esimeses etapis on juba valminud kolm maja 68 korteriga, millest suur osa on juba leidnud omaniku,” lausus ta.