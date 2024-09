Maailmakoristajad juhivad tähelepanu: Veipi ei tohi visata olmeprügisse

"Ilmselt inimesed ei tea, et veipi ei tohi visata olmeprügisse. See on tegelikult väikeelektroonikaseade, milles on liitiumaku," selgitas maailmakoristuspäeva Eesti eestvedaja Elike Saviorg. "Meie esmane soovitus kõigi toodete puhul on, et kui võimalik, ära tarbi. Kui ilma ei saa, tuleks loobuda ühekorratootest ja eelistada korduvkasutatavat. Lõpetuseks: kui oled toote ära kasutanud, siis viska või vii see õigesse paika, et tootes kasutatud materjale oleks võimalik võtta ringlusse."