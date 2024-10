Meediapädevuse nädala tähtsündmus toimub Pärnus

Peaminister Kristen Michali sõnutsi on vaja meediapädevust tõsta just riigikaitse ja julgeoleku seisukohalt. "Peame olema teadlikud meid ähvardavatest ohtudest ning tõstma süsteemselt psühholoogilist vastupanuvõimet, et kaitsta end informatsioonilise mõjutustegevuse eest," ütles peaminister. Tema jutu järgi ei pruugi vastase eesmärk alati olla veenda sihtmärki, et valeinfo on usutav. "Piisab, kui tekitatakse umbusaldust ja segadust ühiskonnas. See kahjustab inimeste kriitilist mõtlemist ja usaldust ametlike allikate ning üksteise suhtes, mis lõppkokkuvõttes vähendab ühiskonna julgeoleku tunnetust."