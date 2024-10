AS Taastusravikeskus Viikingi tegevjuht Kairi Lusik ütles, et koolivaheaeg on olnud rahvarohkem kui oktoobri ülejäänud nädalad ning täitumus on kogu nädala jooksul ulatunud üle 90 protsendi. “Üksikuid tube on saada olnud, kuid suuremad toad, kuhu mahuks kolme- või enamaliikmeline pere, enam pakkuda ei ole,” märkis ta.