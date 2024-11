GALERII Tori uues maneežis toimus esimene võistlus

Vast valminud väljaku pindala on 2800 ruutmeetrit, võimaldades jagada ala mõõduvõttude ajal kaheks: võistlusareeniks ja soojendusaladeks. Tribüün mahutab 200 pealtvaatajat. Maneežist leiab veel kohviku, kohtunike ruumi, WCd ja mitu abiruumi. Ehkki tegu on ratsaspordihalliga, on hoone mitmeotstarbeline ja seal annab peale treeningute ja ratsavõistluste korraldada muidki üritusi.