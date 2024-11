Üleskutse Saatke pilte vahvatest mardisantidest

Mardipäeva tähistatakse Eesti rahvakalendri järgi 10. novembril. Päev enne ehk täna on aga mardilaupäev, mil koputus uksele võib tähendada, et külla tulevad mardisandid. Mardiskäimise komme on seotud kujutlusega meie esivanemate hingedest, vilja- ja karjaõnne taotlemisega. Ajapikku on see muutunud noorte lõbustuseks. Mardid kannavad pahupidi pööratud kasukaid, õlgedest kübaraid, takust habemeid, loomamaske.