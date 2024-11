VIDEO Pärnu tänavatantsutreenerid noppisid karikaetapil medaleid

Tänavatantsuvõistlused põhinevad üldjuhul improvisatsioonil, nii ka Tartu etapil. See tähendab, et tantsija ei tea, mis muusikat tema etteaste ajal mängitakse ja kava sünnib kohapeal, vastavalt muusikale.

Pärnus sel sügisel õpetamisega alustanud Rene Koitjärv saavutas esikoha popping’us. See tehniline ja robotlik tantsustiil põhineb lihaste kiirel pingutusel ja lõdvestusel, mis tekitab kehas järsu löögi. Tantsuga luuakse tihti illusioone, matkides näiteks laineid, ellu ärganud nukku, kaaluta olekut Kuul või robotit. Kõike seda saavad tema käe all õppida Pärnu tantsuhuvilisedki.

House kui tantsustiil sündis 1980ndatel Chicagos ja New Yorgis kõrvuti house-muusika väljakujunemisega. See tantsustiil on õhuline ja kerge, koosneb peamiselt lainelisest kehatööst ehk jacking’ust, kiirest jalgade tööst ehk footwork’ist ja maad ligi tantsitavatest elementidest. House on saanud mõjutusi Aafrika, Ladina-Ameerika ja Brasiilia tantsudest, selles leidub džässi, stepi, iluuisutamise ja capoeira elemente.