Suusarajalt tulnud Valur Piiroja ütles, et paks lumekiht tuli hommikul meeldiva üllatusena. Suusarajale oli ta tulnud poeg Raio Piiroja soovitusel. “Kuna tema hooldab seda suusarada, siis ta helistas mulle hommikul, et tule suusatama, rada on valmis,” lausus ta.