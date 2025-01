Transpordiamet lõpetab Pärnumaa riigiteedel kehtinud rasked ilmaolud

Transpordiameti teatel on maakondade põhi- ja tugiteed hooldatud, kuid kohati on tihedast lumesajust ja tuisust tingitud kinnisõidetud jääkonarusi, millega täiendavalt tegeletakse. Teehooldajad on puistamas ja sahkamas kõrvalteedel, kus on palju kinnisõidetud lund ja jäälobjakat, mistõttu võib olla libedust. Kindlasti esineb üksikutes kohtades taastekkinud tuisuvaalusid.