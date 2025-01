GRAAFIK Mullu tuli Pärnumaal ilmale rekordvähe lapsi

Eestis sündis möödunud aastal 9646 last, mis on uus negatiivne rekord sündide statistikas, mis ulatub aastasse 1919.

Pärnu haigla sünnitusosakonna statistika näitab, et eelmisel aastal sündis seal alla 600 lapse. See on märkimisväärne vähenemine võrreldes eelnenud aastaga. Sama suundumust võib märgata kogu Eestis, sest sündimus on langenud ajaloolisse madalpunkti.