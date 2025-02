https://parnu.postimees.ee/8051715/sindi-keskuse-tundmatuseni-muutumine-takerdub-keeluala-ja-vaiete-ragastikkuTori vallavanem Lauri Luur kinnitas, et kehtivat detailplaneeringut pole ning algne projekt vajab ümbertegemist. "See nõuab lisaenergiat ja -pingutust, et see lõpuni veeretada. Eelarve mõttes on tegemist kümne miljoni euro suuruse projektiga, mis on ühe nulli võrra suurem kui Tori keskväljak, mis peaks valmima 2027. aastal," selgitas Luur.