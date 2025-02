Vastsündinute toetuseks annetati tuhandeid eurosid

Nimelt aitab fototeraapialambist tulenev sinine valgus bilirubiini lagundada ja organismist välja viia. "Kookonikujuline fototeraapiaseade on disainitud pakkuma vastsündinule mugavat ja turvalist keskkonda, kuna ravi ajal saab laps olla lapsevanema lähedal. Bilikookonis saab last imetada nii, et selleks ei pea vahepeal ravi katkestama," selgitas Pärnu haigla naiste- ja lastekliiniku ülemämmaemand Merilin Tilk.

​Selveri juht Kristi Lomp ütles, et üle 20 aasta jooksul on Selver koos heade klientide ja koostööpartneritega kogunud lastehaiglate toetuseks ligikaudu 1,5 miljonit eurot. "Meie südameasi on aidata kaasa sellele, et laste ravi ja diagnostika vastaks Eestis maailma tipptasemele," lisas ta.