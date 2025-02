Vallavalitsus leidiski, et kuna Pioneeride puiestee kohanimi on otseselt seotud nõukogude okupatsiooniajaga ja vastuolus kohanimeseaduse paragrahviga, mis sätestab, et kohanime määramisel tuleb välistada selle sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga, otsustatigi see ümber nimetada ja pikendada seda seda Pärnu maanteeni.