Pärnu astronoom pildistas Maa lähedalt möödunud suurt kosmosekivi

Kolme aasta eest täheteadlastele silma jäänud 1300meetrise läbimõõduga asteroid möödus Maast kõigest 1 768 239 kilomeetri kauguselt ehk umbes viis korda kaugemalt kui Kuu.

Väga suure asteroidi Maast üsna lähedalt möödumine on haruldane. "Huvitav on mõelda, et pildistasin ühe kilomeetri suurust objekti umbes kahe miljoni kilomeetri kauguselt," märkis Paul. "Alguses vaatlesin taevakoordinaatide järgi suunatud teleskoobis etteantud tähevälja ja püüdsin avastada liikuvat täppi. See õnnestus esimese korraga."

40 sekundi jooksul, kui Paul asteroidi fotole jäädvustas, läbis taevakeha ligemale 1300 kilomeetrit.

Pauli jutu järgi ei olnud asteroidi palja silmaga näha. „Objekt oli maksimaalselt 10 tähesuurusega, silm näeb kuni 6 tähesuurust,” selgitas ta.

Teadusportaal Novaator kirjutas, et viimati nähti võrreldava suurusega kosmosekivi sedavõrd lähedal 2004. aastal.

Viimati möödus 2014 JO25 Maast sama lähedalt umbes 400 aasta eest. Järgmisel korral juhtub see arvutuste kohaselt ligikaudu 500 aasta pärast. Sellegipoolest on NASA liigitanud 2014 JO25 potentsiaalselt ohtlikuks asteroidiks.

Järgmist suure asteroidi lähimöödumist on oodata alles 2027. aastal, kui umbes Kuu kauguselt möödub 800meetrise läbimõõduga asteroid 1999 AN10.