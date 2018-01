Manija liinil laev ei sõida, ohus on õhtune Kihnu reis

AS Kihnu Veeteed andis teada, et täna on tugeva tuule tõttu tühistatud reisiparvlaev Kihnu Virve väljumine Munalaiu–Manilaiu liinil kell 11.30 Munalaiust ja kell 12.30 Manilaiust. Häireid võib samal liinil esineda õhtustes väljumisteski.