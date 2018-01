Spordiajakirjanik ja Pärnu spordiloouurija Enn Hallik on kirjutanud, et Sutt kuulub Pärnu kõigi spordialade nelja-viie edukama treeneri hulka.

Palju tipptasemel võrkpallureid koolitanud Sutt alustas ise 13aastasena 1956. aastal võrkpalliõpinguid niisama legendaarse Bernhard Lõhmuse käe all. 1963 mängis Eesti võrkpallinaiskonnas ja NSV Liidu rahvaste spartakiaadilt toodi kuues koht. Eesti koondise ridades tegi Sutt kaasa 14 aastat. Pärnu naiskonna kaptenina tuli kolmekordseks Eesti meistriks ja karikavõitjaks.

1983. aastal alustas Sutt treeneritööd, ta on juhendanud Eesti meistriks tulnud Pärnu naiskonda ja töötanud Eesti koondnaiskonna ühe treenerina. Pärnu linn väärtustas Suti väsimatut treeneritööd 2004. aastal Pärnu vapimärgiga.

Meer Romek Kosenkranius ütles lillekimpu ja linnapea tänukirja üle andes, et talle imponeerivad inimesed, kes tegelevad lastega ja on innustanud mängima võrkpalli. "Helju on võrratu!" lisas linnapea lõpetuseks.