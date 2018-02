Piltuudis: Tammsaare lasteaed sai juubeliks uhke kingituse

"Lasteaed on teist väga vajalikku paviljoni kaua oodanud, aga alati on midagi natuke tähtsamat või tarvilikumat," ütles Tammsaare lasteaia direktor Agnes Baum.

Ühingu juhatuse liige Marit Tisler lisas, et projekt oli väga innustav. "Kõik, kelle poole me abipalvega pöördusime, vastasid väga kiirelt ja positiivselt, me ei saanud ühtegi eitavat vastust. Igaüks aitas nii, kuidas sai: kes andis laudu, tõi värvid, kes tegi tööd," avaldas Tisler tänu.