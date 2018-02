Pärnu vanimas sõpruslinnas tähistatakse Eesti 100. aastapäeva

Vaasa ja Pärnu sõprussuhe on püsinud aktiivsena aastakümneid. Alles sel nädalal külastasid sõpruslinna Pärnu haridusjuhid ja koolinoored.

14. veebruaril avati Variska kooli auditooriumis Pärnu linna koolide õpilaste kunstinäitus "Eesti 100". Tegemist on algklasside ja vanema astme õpilaste kunstikonkursi töödega. Külastati veel mitut haridusasutust, osaleti õppetundides ja jagati kogemusi.

Kahe linna suhted loodi juba aastal 1956. Eriti tihe on koostöö kultuuris ja hariduses. Mitme kooli sõpruskool asub Vaasas. Enamik Pärnu linna koore on osa võtnud Vaasa koorifestivalist ja paljud Pärnu kultuurikollektiivid on osalenud seal augustis kunstide ööl.