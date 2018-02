Uus bussijaam saab kiita, kuid külastajatel on ka mõni aga

Eelmisel nädalal uksed lahti teinud Pärnu bussijaam on Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuki sõnutsi saanud valdavalt positiivset tagasisidet, kriitikat on seni pälvinud WCde mündiautomaadid ja suur bussi väljumisaegade tabloo.

Kärpuki sõnutsi on seni bussijaama kohta öeldud vaid head. "Isegi kui keegi on tulnud midagi kriitilist ülema, on minu juurde tuldud jutuga, et kõik on viis pluss, aga ...," märkis Kärpuk.