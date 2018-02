Lihula muuseumi juhiks pürib ka Marika Valk

Mõlemad kandidaadid on Lobja jutu järgi väga ettevõtlikud inimesed. Kunstiajaloolase Marika Valgu abiga sai Lihula muuseum 64 000 eurot toetust, et luua lilltikandiga tekkide baasil püsiekspositsioon. Samuti on Valk leidnud muuseumile koostööpartnereid ja kaasanud kompententseid inimesi, kelle pärusmaaks nüüdisaegsete väljapanekute koostamine.