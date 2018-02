Pärnumaa ekrelased viskasid linnavolikogu endise fraktsioonijuhi parteist välja

EKRE Pärnu juhatuse 19. veebruari koosolekul polnud Arva parteist väljaviskamist päevakorras, kuid see ettepanek lisati kavva koosoleku alguses ja 11 juhatuse liikmest toetas ettpanekut seitse. Pärnu piirkond edastas otsuse partei keskjuhatusele ja 24. veebruarist Arva enam EKRE liige pole.

EKRE Pärnumaa ringkonna esimehe Helle Kullerkupu sõnutsi on Arva üle parda heitmise põhjus mehe korduv vastuollu minek erakonna põhimõtetega.

"Aare Arva on levitanud süstemaatiliselt väärinfot. Ta on keeranud erakonna liikmeid üksteise vastu üles ja ta pole suutnud koostööd teha," loetles Kullerkupp etteheiteid Arvale.

Kullerkupp lisas, et Arva on levitanud partei siseinfot. "See ei ole eetiline," märkis Kullerkupp, soovimata täpsustada, mida ta sellega silmas peab. "Sellised asjad tulevad tulevad väikses kohas kiiresti välja."

EKRE Pärnumaa ringkonna esimees lisas, et probleemide tekkimisel sai Arvaga nendest räägitud, kuid mees sellest järeldusi ei teinud.

Kullerkupp ütles, et Arva erakonnast väljaviskamine on õppetund parteilegi. "Peame tunnistama, et oleme midagi valesti teinud. Eks meil tule hakata inimesi rohkem läbi katsuma, veendumaks, et nad on meeskonnamängijad," nemtis EKRE Pärnumaa ringkonna esimees.

Arva sõnutsi on tema väljaviskamine puhtalt isikute vaheline teema, mis on seotud tema arvamusega volikogu töö korralduse kohta. "Oleme poliitikas värsked näod ja mu ettepanek oli, et võtame asja rahulikult ja õpime pool aastat," seletas Arva. "Pole mõtet teha eelnõusid eelnõude pärast. See on tühi töö ega vii kuskile. Osa inimesi tahtis selliste võtetega pildil olla. Mina polnud sellega nõus."

Arva hinnangul näitab tema väljaheitmine, et oma arvamust ei tohi välja öelda. "Minu arvates pole see väga demokraatlik," leidis ta. Märkides, et hoolimata kõigest on EKRE seisukohad talle hingelähedased. "See on isiklik konflikt. Mul on kahju, et asjad nii on läinud."

Pärast Arva väljaheitmist jääb opositsioonis EKRE fraktsioonile kuue volikogukoha asemel viis.

Arva kavatseb jääda volikogusse mandaadi lõppemiseni, et esindada tema poolt hääletanuid. "Olen otsustes vaba ja tahan seista Pärnule kasulike ja vajalike otsuste eest," ütles Arva. Lisades, et võib-olla liitub ta mõne fraktsiooniga. "See on värske asi nii mulle kui uudis teistele volikogu liikmetele. Ma natukene seedin seda."