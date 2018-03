Naisi huvitanud tasuta töötoad lõpevad taimetoidupäevaga

Õpetajarollis üles astunud Kai Klein Balti keskkonnafoorumist ütles, et kuigi programmi raames on korraldatud teisigi töötube, valitses sel korral eriti suur huvi. Varem on Klein pärnakatele õpetanud puhastuspommi, õhuvärskendaja ja üldpuhastusvahendi valmistamist.