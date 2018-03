Peremees otsis eile koera maja ümbrusest kelle 22ni ja oli öösel üheni üleval, lootuses, et lemmik tuleb koju. "Sai otsitud, tiirutatud ümbruses autoga ja jala," rääkis ta.

Mäletamise järgi kuulis Enn koera haukumist viimati kella 19 ajal. Sellepärast arvab peremees, et murdmine võis toimuda 19 ja 21 vahel.

Hommikul kui valgeks läks, asus ta uuesti otsima ja avastas looma jäänused üsna kodu lähedalt. "Maja nurgast 25 meetri kaugusel on vere jäljed. Korjus oli jäetud majast 100 meetri kaugusele," sõnas omanik. Korjus oli tema sõnade kohaselt seest tühjaks söödud.

Juhtnust andis ta teada jahimeestele, kes lubasid täna vaatama tulla, et välja selgitada kas tegemist oli hundi murdmisega. Enn sõnas, et ta pole ise pädev hindama, aga arvab siiski, et mudmine oli huntide töö.