Nädala lõpus selgub, mis tuleb Septembri hotelli kinnistule

Algul 5. märtsil selguma pidanud võitja väljavalimine on arhitektuurivõistluse žürii sekretäri Tiit Silla sõnutsi edasi lükkunud, kuna otsustamine nõuab pikemat arutelu.

"Arutelu on ikka arhitektuursetel küsimustel: mis Pärnu linna paremini võiks sobida, kuna tegu on tundliku piirkonnaga. See esitab väljakutse nii osalejatele kui žüriile. Tööd olid erinevad, mis oli väga positiivne," rääkis Sild.