Sotsiaalkindlustusamet taastab abivahendi hüvitised tööealistele

Abivahendi hüvitamisele on nüüd jälle õigus tööealisel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue.

Laste ja vanaduspensioniealiste abivahendite puhul, mida hüvitatakse riigieelarvest, on hüvitis endiselt mõne vahendi puhul peatatud. See puudutab vahendeid, mis ei ole eluks hädavajalikud ja/või on valmistatud masstoodanguna.