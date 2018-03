Galerii: restoranide nädalal saab mekkida põrsaajusid

Kõrgelt tunnustatud Rannahotelli peakokk Herkki Ruubel otsustas seekord restoranide nädala õhtusöögina rahvale pakkuda seakõhu kõrvale põrsaaju.

Kui enamikku eelüritusele tulnuid pani selline valik imestama, kiitis abilinnapea Rainer Aavik Ruubeli valmistatud põrsaaju taevani. "Ausalt, see on väga hea, olen saanud. Peate lihtsalt üritama mitte mõelda, millega on täpselt tegu, ja nautima selle aju head maitset," kinnitas Aavik.

Kui Rannahotell üllatab ajudega, siis Pärnu Kalamajaka kohvikus naudib klient ümarmudilakroketit. "Ümarmudil on agressiivne kala, kes mõjub kohalikele liikidele hävitavalt, nii et seekord teeme head ja sööme hoopis mudila ära," teatas Kalamajaka peakokk Erik Tammeleht ja lubas, et tema käe all valmiv kala tuleb imemaitsev.

Restoranide nädal algab peakokkade õhtusöögiga reedel, 6. aprillil kell 19. Kui möödunud aastatel on osalistele enne teada olnud, kus peakokkade õhtusöök toimub, on peo asukoht seekord suur saladus. "Transport on korraldatud nii, et kuhu me teid viime, selgub alles õhtusöögi õhtul. Ühe vihje annan: läheme linnast välja," sõnas teemanädala peakorraldaja Kadi Elmeste.

Kohalikest maitsetest inspireeritud kuuekäigulise õhtusöögi valmistavad Pärnu 13 peakokka restoranidest Kuu, White Beach Golf, Tervise Paradiis, Jahtklubi, Lime Lounge, Kalamajakas, Raimond, Embecke, Villa Wesset, Hea Maa, Café Grand, Rannahotell ja Mon Ami. Maitsed sobitab kokku Villa Wesseti peakokk Mart Kukk.

Restoranide nädal vältab 7.–15. aprillini, selle raames pakub suisa 25 restorani erihinnaga lõuna- ja õhtusööki. Kahekäiguline lõuna maksab kümme või 12 eurot ja kolmekäiguline õhtusöök 18–20 eurot.