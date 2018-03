Mess lükkas ekspordi käima

Praegu ekspordib Jaanihanso kõige rohkem USAsse. Väiksemad tellijad on Kanada, Soome, Norra, Taani ja nüüd ka Venemaa. Roosimaa selgituse kohaselt on siidrikojal küllalt unikaalne lähenemine, kuna proovitakse tuua õunasiider kvaliteetveinide maailma.

“Me suhtume õunasiidreisse, nagu veinitegijad oma veini suhtuvad. Me ei filtreeri seda, ei karboniseeri, ei gaseeri, nagu tehakse tihtipeale siidritega. Me teeme õunast kvaliteetset vahuveini selle traditsioonilises mõttes,” kõneles ta, et maailmaski on küllalt unikaalne õuna niivõrd hoolikalt väärindada.